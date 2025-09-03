Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким прокоментував ситуацію навколо Росії та висловив свою позицію щодо Володимира Путіна.

Трамп заявив, що у нього немає послання для Путіна

– У мене немає жодного послання до президента Путіна. Він знає мою позицію, і він прийме рішення так чи інакше, хоч би яким воно було. Ми будемо або задоволені цим, або незадоволені, і якщо ми будемо незадоволені, ви побачите що станеться, – заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналіста.

Він також відреагував на критику щодо нібито бездіяльності США щодо Росії.

Президент США наголосив, що американська сторона ще не використала повністю свій санкційний потенціал.

– Звідки ви знаєте, що немає ніяких дій? Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця окрім Китаю, ви б сказали, що не було ніяких дій? Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. Ви називаєте це бездіяльністю? І я ще не закінчив ні другу, ні третю фазу. Але коли ви кажете, що нічого не робиться, я думаю, що вам варто знайти собі нову роботу. Тому що, якщо ви пам’ятаєте, два тижні тому я сказав, що якщо Індія купуватиме (російські енергоносії, – Ред.), у Індії будуть великі проблеми. Так і сталося. Тож не розповідайте мені про це, – наголосив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно президент США заявив, що Володимир Путін вкотре розчарував його та додав, що має намір докласти зусиль для припинення війни в Україні.

