Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна, який висловив нібито готовність зустрітися з Володимиром Зеленським у Москві.

Росія не зацікавлена у переговорах – Сибіга

Сибіга наголосив, що Кремль насправді не демонструє зацікавленості в реальних переговорах, а лише намагається створити видимість руху у цьому напрямку.

За його словами, Москва висуває такі умови, які апріорі не можуть бути прийняті.

– Наразі щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Затоки, – написав Сибіга у мережі Х.

Він підкреслив, що йдеться про реальні ініціативи міжнародних партнерів. Президент Володимир Зеленський відкритий до переговорів і може взяти участь у такій зустрічі будь-якої миті.

– Однак Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію врешті-решт поставитися до мирного процесу серйозно, – закликав Сибіга.

Нагадаємо, 3 вересня Путін заявив, що нібито готовий провести переговори із Зеленським. Як можливе місце зустрічі він назвав Москву.

Того ж дня під час урочистостей у Пекіні мікрофон випадково записав розмову Сі Цзіньпіна, Кім Чен Ина та Володимира Путіна про трансплантацію органів і безсмертя.

Російський президент висловив сподівання, що трансплантація органів дозволить досягнути безсмертя.

