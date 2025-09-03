Американські війська, ймовірно, залишаться у Польщі. За потреби Сполучені Штати можуть розмістити там більше військових.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

США можуть збільшити кількість військових у Польщі

У Трампа запитали, чи залишаться американські солдати в Польщі.

Зараз дивляться

– Гадаю, що так. Чи ви знаєте щось, чого я не знаю? Ми розмістимо там більше солдатів, якщо вони захочуть, – відповів американський лідер.

Скільки військових США у східній Європі

У квітні Командування армії США в Європі та Африці повідомило про перекидання частини військ зі своєї бази в Ясенку до інших локацій у Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав від США гарантії щодо збереження чисельності американських військ у країні, і висловив сподівання, що Білий дім дотримається цих зобов’язань.

ЗМІ повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тис. солдатів зі східної Європи.

До початку війни в Європі у регіоні перебувало близько 65 тис. американських військовослужбовців, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхня чисельність часом зростала до 100 тис.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.