Канада оголосила про нові обмеження проти РФ: граничну ціну на російську нафту знижено з $60 до $47,6 за барель.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нові санкції Канади проти РФ: що відомо

У середу 3 вересня міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд та міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань оголосили про відповідне рішення уряду.

— Це означає, що будь-які фінансові, транспортні чи брокерські послуги, пов’язані з перевезенням російської нафти дорожче цього ліміту, стають забороненими. Заборона поширюється і на морські перевезення “з судна на судно”, – пояснив Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що Канада вкотре доводить свою підтримку України та робить конкретні кроки для позбавлення Росії ресурсів для фінансування війни.

Єрмак також повідомив про роботу над посиленням європейських санкцій.

— Зазначу, що в 19-му санкційному пакеті ЄС має бути ще більше неприємностей для Росії. Наша санкційна група внесла свої пропозиції, – написав він.

За повідомленням ЗМІ, міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань пояснив мотиви рішення так:

— Канада посилює економічний тиск на Росію, тиснучи на одне із її ключових джерел доходів. Скорочуючи доходи від нафти, ми безпосередньо обмежуємо спроможність Росії фінансувати її незаконну війну в Україні.

У міністерстві фінансів наголосили, що 12-відсоткове зниження цінової стелі відображає ринкові реалії, але також надсилає чіткий сигнал: канадські санкції залишатимуться жорсткими, направленими й ефективними та діятимуть стільки, скільки буде необхідно.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, яке опублікувало Reuters, більшість громадян США підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії.

За даними дослідження, 62% американців висловили підтримку щодо запровадження санкцій проти торговельних партнерів Москви як спосіб чинити тиск на Кремль.

Санкції підтримують 76% республіканців та 58% демократів. Триденне опитування, проведене наприкінці серпня, охопило 1 022 американців по всій країні з похибкою три відсоткові пункти, що свідчить про широку підтримку жорсткішої санкційної політики щодо союзників Росії в американському суспільстві.

Джерело : Укрінформ

