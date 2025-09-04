Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц представив план посилення української обороноздатності під час зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

Про це повідомляють Der Spiegel.

Німеччина посилить ППО України: що відомо

Видання пише, що Німеччина щорічно планує зміцнювати українську систему протиповітряної оборони на 20% — як за кількістю, так і за ефективністю систем озброєння.

Крім того, Берлін готовий підтримати розвиток наступальних можливостей авіації України. Йдеться про виробництво крилатих ракет на українських підприємствах за фінансової та технологічної підтримки ФРН.

Також план передбачає постачання озброєння щонайменше для чотирьох мотострілецьких бригад. Йдеться про виробництво до 480 одиниць техніки на рік, зокрема бойових машин піхоти.

Водночас розміщення німецьких військових в Україні не планується. Німеччина готова лише до постійної підготовки українських військовослужбовців.

Нагадаємо, в Єлисейському палаці в Парижі відбувся саміт лідерів Коаліції охочих, на якій головують президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також у Парижі відбулася відеоконференція за участі американського президента Дональда Трампа, президентів Франції та України Еммануеля Макрона й Володимира Зеленського, а також ще інших учасників Коаліції охочих.

