Президент США Дональд Трамп підтвердив свою готовність добиватися мирної угоди між Росією та Україною, попри сумніви у можливості швидких переговорів між Путіним та Зеленським.

Про це він заявив CBS News.

Трамп про мирні переговори між Україною та РФ

Американський лідер наголосив, що уважно стежить за розвитком ситуації та вірить у можливість досягнення домовленостей.

— Я спостерігаю за цим, бачу і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось обов’язково станеться. Ми це зробимо, — сказав Дональд Трамп.

Трамп визнав, що війна в Україні виявилася складнішою для врегулювання, ніж він очікував, проте запевнив, що продовжить тиснути на обидві сторони.

Американський президент пояснив, що його дипломатичний підхід полягає в тому, щоб зібрати ключових лідерів в одній кімнаті та змусити їх домовитися в реальному часі.

— Часто вони воюють так довго, що вже не мислять у категоріях миру. Це стає способом життя. А коли я збираю їх разом, я можу переконати: Досить. Ви вже втратили достатньо життів, — зазначив він.

Трамп наголосив, що така стратегія вже допомогла знизити напругу у кількох міжнародних конфліктах, хоча його роль у цих процесах залишається предметом дискусій.

Попри заяви про врегулювання низки воєнних конфліктів, Дональд Трамп наголосив, що не прагне Нобелівської премії миру.

— Все, що я можу зробити, — це зупиняти війни. Я не шукаю уваги. Я просто хочу рятувати життя, — сказав президент США.

Раніше президент США заявив, що Володимир Путін вкотре розчарував його та додав, що має намір докласти зусиль для припинення війни в Україні.

