В уряді Великій Британії після відставки заступниці прем’єра Анджели Рейнер відбулися масштабні кадрові зміни, зокрема на ключових міністерських посадах.

Що відомо про кадрові зміни в уряді Великої Британії

Міністр закордонних справ Девід Ламмі переходить на посаду міністра юстиції та віцепрем’єра.

Його попередню посаду обійме колишня глава МВС Іветт Купер. Міністерство внутрішніх справ очолить Шабана Махмуд, яка до цього була міністеркою юстиції.

Таке рішення вважають болісним для Купер, адже саме вона зробила боротьбу з нелегальною міграцією головним напрямком своєї роботи, проте тепер відсторонена від цієї ролі.

Ще більш несподіваним воно стало для Ламмі, якому прем’єр Кір Стармер обіцяв щонайменше п’ять років на чолі МЗС.

Ймовірно, саме тому йому запропонували вакантну посаду Рейнер, яка склала повноваження напередодні.

Водночас це помітне підвищення для Махмуд, адже очолити МВС – один із найвідповідальніших напрямків в уряді.

Зміни також стали історичними: вперше в британському уряді три найвпливовіші міністерські посади одночасно обіймають жінки.

Анджела Рейнер пішла у відставку після того, як зізналася у недоплаті податку на нерухомість за новий будинок. Цей скандал завдав серйозного удару по репутації прем’єра Кіра Стармера.

