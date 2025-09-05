Росія втратила контроль над своєю нафтовою торгівлею через санкції США та ЄС, які звузили можливості Москви на міжнародних ринках.

Тепер умови диктують азійські партнери, які поводяться суто прагматично з російським енергетичним сектором.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Коваленко про втрату Росією контролю над нафтовою торгівлею

За словами Андрія Коваленка, обсяги постачання російської нафти до Індії значно скоротилися – з 1,8 млн барелів на добу у 2024 році до 1,1 млн у вересні 2025-го.

Делі вимагає від Москви додаткових знижок і наполягає на розрахунках у неконвертованих рупіях, що ускладнює для Росії використання отриманих коштів.

Тиск на індійський ринок посилюють американські тарифи на індійські товари за закупівлю російської нафти, які вже сягнули 50%.

Це змушує Індію переглядати свою політику щодо російського палива та шукати альтернативних постачальників.

Китай, навпаки, нарощує закупівлі російської нафти – з 50 тис. барелів у серпні до 420 тис. у вересні 2025 року.

Проте Пекін також диктує жорсткі умови, вимагаючи значних дисконтів від $5 до $6 нижче ціни нафти марки Brent.

За словами Коваленка, фактично Москва більше не може диктувати ціни чи умови продажу своєї нафти.

Азійські партнери, продовжує очільник ЦПД, поводяться прагматично, беручи паливо за зниженими цінами та тримаючи Кремль на короткому фінансовому ланцюгу.

Росія перетворилася на сировинний придаток, який виживає завдяки знижкам і поступкам.

— Країни Глобального Півдня використовують скрутне становище Росії для отримання максимальних вигод, не пропонуючи натомість нічого суттєвого, – додав Коваленко.

За його словами, попри спроби російської пропаганди представити країну як геополітичну силу, реальність свідчить про колоніальний статус Москви у відносинах з основними покупцями її енергоресурсів.

Раніше повідомлялося, що Індія підтримує всі мирні зусилля щодо України та закликала до якнайшвидшого припинення конфлікту.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді під час зустрічі з Путіним на саміті ШОС у Китаї заявив про готовність докласти необхідних зусиль для врегулювання.

Водночас Індія продовжує закуповувати російську нафту за зниженими цінами, використовуючи економічні труднощі Москви для отримання вигідних умов постачання.

