У Рязанській області РФ у ніч на 5 вересня дрони атакували місцевий нафтопереробний завод, після чого там пролунали вибухи.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибухи на НПЗ у Рязані

Жителі Рязані повідомляли про кілька гучних вибухів і загоряння в одному з районів міста після 1:15 за місцевим часом.

Після цього очевидці заявляли, що бачать спалахи в небі і стовп густого чорного диму.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку дронів, заявивши, що на територію промислового підприємства “потрапили уламки”. За його словами, наслідки “усуваються”.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав, що удар по НПЗ було здійснено Силами безпілотних систем ЗСУ.

Telegram-канал Exilenova+ пише, що на підприємстві, яке було уражено, ймовірно, пошкоджено установку ЕЛОУ-АВТ-6 (електроохолоджувальна установка, атмосферно-вакуумна трубчатка), яка переробляє понад 6 млн тонн нафтопродуктів на рік.

