Попри домовленості з європейськими лідерами, президент США Дональд Трамп не взяв на себе чітких зобов’язань щодо нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Трамп не поспішає з санкціями проти РФ

Під час саміту Коаліції охочих Дональд Трамп різко розкритикував європейські держави за продовження закупівель російської нафти.

Він заявив, що отримані Росією кошти фактично фінансують війну проти України. Водночас Трамп не повідомив про нові санкції США проти країни-агресора, хоча оголосив про підвищення мит на імпорт з Індії.

Окрім цього, він закликав союзників у Європі посилити економічний тиск на Китай, який, за його словами, підтримує Москву.

Спробу заперечити це зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що після повномасштабного вторгнення Росії обсяги імпорту нафти з ЄС суттєво скоротилися.

Європейським лідерам також довелося пояснити Трампу, що наразі нафту з Росії постачають лише до Угорщини та Словаччини.

Після цієї гострої дискусії, як повідомили ЗМІ, Коаліція охочих вирішила терміново сформувати делегацію, яка найближчим часом вирушить до США для продовження переговорів.

Нагадаємо, що лідери європейських країн зустрілися в Парижі 4 вересня для обговорення гарантій безпеки для України.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну для забезпечення підтримки наступного дня після припинення вогню.

Після цієї заяви російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що іноземні військові в Україні стануть “законними цілями” для армії РФ.

