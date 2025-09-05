Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який встановлює базовий 15% тариф на майже всі японські товари, що імпортуються до Сполучених Штатів.

Це рішення є частиною масштабної торговельної угоди між США та Японією, оголошеної 22 липня 2025 року.

Про це повідомляє Білий дім.

Зараз дивляться

Угода між США та Японією: ключові положення

За новою торговельною рамковою угодою, США застосовуватимуть базовий 15% тариф на майже всі японські товари, зокрема автомобілі та автозапчастини, з окремим режимом для аерокосмічної продукції, генеричних фармацевтичних препаратів та природних ресурсів, недоступних у США.

Найвизначнішою частиною угоди є зобов’язання Японії інвестувати $550 млрд в американську економіку – сума, яку Трамп назвав безпрецедентною в американській історії.

Ці інвестиції, які обиратиме американський уряд, мають створити сотні тисяч робочих місць та розширити внутрішнє виробництво.

Японія зобов’язалася збільшити закупівлі американських товарів на $8 млрд щорічно, включно зі збільшенням закупівель американського рису на 75%, а також кукурудзи, сої, добрив та біоетанолу.

Токіо також погодилося приймати американські пасажирські автомобілі без додаткових випробувань та закуповувати американські комерційні літаки й оборонне обладнання.

Крім того, Японія закликала США виконати домовленість щодо зниження тарифів на автомобілі з 27,5%, щоб підтримати галузь, яка є ключовою для економіки країни.

Для аерокосмічної продукції, що підпадає під угоду СОТ про торгівлю цивільними літаками, тарифи скасовуються повністю.

Автомобілі та автозапчастини отримують спеціальний режим з максимальним тарифом 15%.

Природні ресурси, недоступні в США, генеричні ліки та їх компоненти можуть отримати нульовий тариф.

Указ набуває чинності ретроактивно з 7 серпня 2025 року, а міністр торгівлі отримує повноваження моніторити виконання Японією своїх зобов’язань та модифікувати угоду в разі невиконання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.