Трамп встановив єдиний тариф на імпорт із Японії та отримав $550 млрд інвестицій
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який встановлює базовий 15% тариф на майже всі японські товари, що імпортуються до Сполучених Штатів.
Це рішення є частиною масштабної торговельної угоди між США та Японією, оголошеної 22 липня 2025 року.
Про це повідомляє Білий дім.
Угода між США та Японією: ключові положення
За новою торговельною рамковою угодою, США застосовуватимуть базовий 15% тариф на майже всі японські товари, зокрема автомобілі та автозапчастини, з окремим режимом для аерокосмічної продукції, генеричних фармацевтичних препаратів та природних ресурсів, недоступних у США.
Найвизначнішою частиною угоди є зобов’язання Японії інвестувати $550 млрд в американську економіку – сума, яку Трамп назвав безпрецедентною в американській історії.
Ці інвестиції, які обиратиме американський уряд, мають створити сотні тисяч робочих місць та розширити внутрішнє виробництво.
Японія зобов’язалася збільшити закупівлі американських товарів на $8 млрд щорічно, включно зі збільшенням закупівель американського рису на 75%, а також кукурудзи, сої, добрив та біоетанолу.
Токіо також погодилося приймати американські пасажирські автомобілі без додаткових випробувань та закуповувати американські комерційні літаки й оборонне обладнання.
Крім того, Японія закликала США виконати домовленість щодо зниження тарифів на автомобілі з 27,5%, щоб підтримати галузь, яка є ключовою для економіки країни.
Для аерокосмічної продукції, що підпадає під угоду СОТ про торгівлю цивільними літаками, тарифи скасовуються повністю.
Автомобілі та автозапчастини отримують спеціальний режим з максимальним тарифом 15%.
Природні ресурси, недоступні в США, генеричні ліки та їх компоненти можуть отримати нульовий тариф.
Указ набуває чинності ретроактивно з 7 серпня 2025 року, а міністр торгівлі отримує повноваження моніторити виконання Японією своїх зобов’язань та модифікувати угоду в разі невиконання.