Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пояснив, чому країна продовжує купувати нафту у Росії. За його словами, “не має іншого вибору”.

Про це Сійярто заявив 5 вересня на брифінгу у відповідь на вимогу президента США Дональда Трампа припинити закупівлі російської нафти в Європі.

Сійярто пояснив, чому Угорщина купляє нафту з РФ

Петер Сійярто зазначив, що нафту можна купувати “де є фізична можливість”. Угорщина отримує російську нафту через нафтопровід Дружба.

– Угорщина співпрацює з Росією з точки зору безпеки поставок, пояснюється тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу у збільшенні потужності газопроводів у Південно-Східній Європі, а Хорватія не збільшила потужність альтернативного трубопроводу, що веде до нас, але збільшила транзитний збір за транспортування до п’ятикратного рівня, що перевищує європейські показники, – заявив Сійярто.

Міністр також назвав “лицемірами” тих, хто закликає Угорщину перестати імпортувати нафту з Росії, бо вони самі купують її приховано.

– Серед тих, хто найгучніше критикує Угорщину та Словаччину за їхні закупівлі нафти, є значна кількість тих, хто також купує російську нафту, тільки обхідним шляхом, через певні азійські країни. Вони роблять це для того, щоб мати змогу купувати дешевшу нафту, – додав Сійярто.

Трамп звинуватив Європу у фінансуванні війни

4 вересня Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що Європа “фінансує війну” через закупівлі російської нафти.

Президент США закликав ЄС активніше діяти проти Росії, зазначивши, що протягом року Росія отримала € 1,1 млрд від продажу пального країнам ЄС.

У травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU, який передбачає припинення імпорту російської нафти та газу до 2027 року.

План включає диверсифікацію постачань, механізм спільних закупівель газу від імені країн-членів та перехід на відновлювані джерела енергії до 2030 року.

Словаччина та Угорщина виступають проти REPowerEU. У липні 2025 року Словаччина заблокувала ухвалення 18 пакета санкцій ЄС через план, пояснюючи, що заходи загрожують економіці та енергетичній безпеці країни.

