Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пояснив, чому країна продовжує купувати нафту у Росії. За його словами, “не має іншого вибору”.

Про це Сійярто заявив 5 вересня на брифінгу у відповідь на вимогу президента США Дональда Трампа припинити закупівлі російської нафти в Європі.

Сійярто пояснив, чому Угорщина купляє нафту з РФ

Петер Сійярто зазначив, що нафту можна купувати “де є фізична можливість”. Угорщина отримує російську нафту через нафтопровід Дружба.

Зараз дивляться

 – Угорщина співпрацює з Росією з точки зору безпеки поставок, пояснюється тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу у збільшенні потужності газопроводів у Південно-Східній Європі, а Хорватія не збільшила потужність альтернативного трубопроводу, що веде до нас, але збільшила транзитний збір за транспортування до п’ятикратного рівня, що перевищує європейські показники, – заявив Сійярто.

Міністр також назвав “лицемірами” тих, хто закликає Угорщину перестати імпортувати нафту з Росії, бо вони самі купують її приховано.

– Серед тих, хто найгучніше критикує Угорщину та Словаччину за їхні закупівлі нафти, є значна кількість тих, хто також купує російську нафту, тільки обхідним шляхом, через певні азійські країни. Вони роблять це для того, щоб мати змогу купувати дешевшу нафту, – додав Сійярто.

Трамп звинуватив Європу у фінансуванні війни

4 вересня Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що Європа “фінансує війну” через закупівлі російської нафти.

Президент США закликав ЄС активніше діяти проти Росії, зазначивши, що протягом року Росія отримала € 1,1 млрд від продажу пального країнам ЄС.

У травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU, який передбачає припинення імпорту російської нафти та газу до 2027 року.

План включає диверсифікацію постачань, механізм спільних закупівель газу від імені країн-членів та перехід на відновлювані джерела енергії до 2030 року.

Словаччина та Угорщина виступають проти REPowerEU. У липні 2025 року Словаччина заблокувала ухвалення 18 пакета санкцій ЄС через план, пояснюючи, що заходи загрожують економіці та енергетичній безпеці країни.

Читайте також
Ніхто не відмовляється від тиску на РФ через санкції, зокрема і США — Зеленський
Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїнінафтасанкціїУгорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.