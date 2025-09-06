Найближчим часом у Словаччині відбудуться спільні консультації словацького та українського урядів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Україна і Словаччина домовилися про нові консультації урядів

За словами Юлії Свириденко, працювати над підготовкою наступного раунду спільних консультацій урядів двох країн домовилися з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час зустрічі 5 вересня.

Тоді ж сторони обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів.

У цьому контексті схвально відгукнулися про відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом.

– Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень із низкою європейських столиць, – наголосила Юлія Свириденко.

Окрему увагу глави урядів України та Словаччини приділили євроінтеграції.

Українська сторона подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку.

– Я подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови, – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що розмову з прем’єр-міністром Словаччини напередодні мав і президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що “вдалося обговорити принципові теми для України та Словаччини”.

Зокрема, оголосив Володимир Зеленський, Словаччина підтримує вступ України до ЄС.

Крім того, глава держави повідомив Роберту Фіцо, що Україна готова постачати на територію Словаччини газ і нафту неросійського походження.

