Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 5 вересня, підписав указ, яким зобов’язав називати Міністерство оборони також Міністерством війни. Це відсилання до історичної назви відомства, яка існувала з 1789 до 1947 року.

Про це пише The Guardian.

Пентагон став Міністерством війни

За словами представника адміністрації, нова назва стане додатковою і дозволить обійти необхідність погодження Конгресу для офіційного перейменування.

Зараз дивляться

– Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, ми виграли все до того і між ними. А потім ми вирішили стати політкоректними і змінили назву на Міністерство оборони, – заявив Трамп під час підписання указу.

Перші зміни вже почали впроваджувати: користувачів сайту defense.gov автоматично перенаправляють на war.gov. Переіменовані також офіційні акаунти Пентагону та його очільника Піта Гегсета.

pic.twitter.com/P575W2eXHF — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 5, 2025

Указ підписано через кілька днів після авіаудару ВМС США, під час якого загинули 11 людей на невеликому човні в міжнародних водах.

Військові заявили, що це було судно з наркотиками, яким керувало угруповання Потяг Арагуа з Венесуели. Деякі юристи висловили сумніви, чи був цей удар законним з точки зору міжнародного права.

Поєднання агресивних дій і символічного перейменування суперечить риториці Трампа, який під час кампанії називав себе “президентом, що проти воєн” та обіцяв завершувати конфлікти, а не починати нові.

Сам Трамп під час церемонії заявив, що акцент на силі та торгівлі посилив позиції США у світі.

Історична назва відображає сутність армії – Трамп

Він наголосив, що історична назва краще відображає перемоги армії та сутність її діяльності. Перейменування фактично скасовує реформу 1947 року, коли наголос у назві робився на обороні, а не на війні.

Тим часом повідомляється, що до Карибського басейну вирушили сім американських військових кораблів і один атомний підводний човен після останнього удару.

Це ще один крок у боротьбі з тим, що Трамп називає “загрозою від Потягу Арагуа”.

Для остаточного перейменування потрібне схвалення Конгресу. Водночас конгресмен Ґреґ Стубі з Флориди та сенатор Майк Лі з Юти, обидва республіканці, вже внесли законопроєкт для затвердження нової назви.

– Ми будемо наступати, а не лише оборонятися. Максимальна летальність, а не тепла легальність. Справжній ефект, а не політична коректність, – заявив міністр оборони Піт Гегсет у Білому домі. – Ми виховуватимемо воїнів, а не лише захисників. Тож це Міністерство війни, пане президенте, так само, як Америка знову повернулася.

Військове міністерство США існувало під назвою Department of War (Міністерство війни) з 1789 по 1947 рік.

У 1947 році президент Гаррі Трумен підписав Національний закон про безпеку, який об’єднав Міністерство війни та Міністерство флоту в Міністерство оборони США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.