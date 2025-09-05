Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 5 вересня, підписав указ, яким зобов’язав називати Міністерство оборони також Міністерством війни. Це відсилання до історичної назви відомства, яка існувала з 1789 до 1947 року.

Про це пише The Guardian.

Пентагон став Міністерством війни

За словами представника адміністрації, нова назва стане додатковою і дозволить обійти необхідність погодження Конгресу для офіційного перейменування.

 – Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, ми виграли все до того і між ними. А потім ми вирішили стати політкоректними і змінили назву на Міністерство оборони, – заявив Трамп під час підписання указу.

Перші зміни вже почали впроваджувати: користувачів сайту defense.gov автоматично перенаправляють на war.gov. Переіменовані також офіційні акаунти Пентагону та його очільника Піта Гегсета.

Указ підписано через кілька днів після авіаудару ВМС США, під час якого загинули 11 людей на невеликому човні в міжнародних водах.

Військові заявили, що це було судно з наркотиками, яким керувало угруповання Потяг Арагуа з Венесуели. Деякі юристи висловили сумніви, чи був цей удар законним з точки зору міжнародного права.

Поєднання агресивних дій і символічного перейменування суперечить риториці Трампа, який під час кампанії називав себе “президентом, що проти воєн” та обіцяв завершувати конфлікти, а не починати нові.

Сам Трамп під час церемонії заявив, що акцент на силі та торгівлі посилив позиції США у світі.

Історична назва відображає сутність армії – Трамп

Він наголосив, що історична назва краще відображає перемоги армії та сутність її діяльності. Перейменування фактично скасовує реформу 1947 року, коли наголос у назві робився на обороні, а не на війні.

Тим часом повідомляється, що до Карибського басейну вирушили сім американських військових кораблів і один атомний підводний човен після останнього удару.

Це ще один крок у боротьбі з тим, що Трамп називає “загрозою від Потягу Арагуа”.

Для остаточного перейменування потрібне схвалення Конгресу. Водночас конгресмен Ґреґ Стубі з Флориди та сенатор Майк Лі з Юти, обидва республіканці, вже внесли законопроєкт для затвердження нової назви.

– Ми будемо наступати, а не лише оборонятися. Максимальна летальність, а не тепла легальність. Справжній ефект, а не політична коректність, – заявив міністр оборони Піт Гегсет у Білому домі. – Ми виховуватимемо воїнів, а не лише захисників. Тож це Міністерство війни, пане президенте, так само, як Америка знову повернулася.

Військове міністерство США існувало під назвою Department of War (Міністерство війни) з 1789 по 1947 рік.

У 1947 році президент Гаррі Трумен підписав Національний закон про безпеку, який об’єднав Міністерство війни та Міністерство флоту в Міністерство оборони США.

Дональд Трамп

