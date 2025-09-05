Єврокомісія оштрафувала техногіганта Google на €2,95 млрд за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом спотворення конкуренції в галузі рекламних технологій (adtech).

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія оштрафувала Google на €2,95 млрд

За висновками Єврокомісії, Google зробив це шляхом надання переваги власним послугам онлайн-реклами на шкоду конкуруючим постачальникам послуг рекламних технологій, рекламодавцям та онлайн-видавцям.

Розслідування показало, що Google домінує на ринку рекламних серверів видавців зі своїм сервісом DFP та на ринку програмних інструментів купівлі реклами для відкритого Інтернету зі своїми сервісами Google Ads та DV360.

Обидва ринки охоплюють всю Європейську економічну зону.

Єврокомісія встановила, що принаймні з 2014 року до сьогодні Google зловживав домінуючим становищем, порушуючи статтю 102 Договору про функціонування ЄС.

– Сьогоднішнє рішення показує, що Google зловживав своїм домінуючим становищем у сфері рекламних технологій, завдаючи шкоди видавцям, рекламодавцям та споживачам. Така поведінка є незаконною згідно з антимонопольними правилами ЄС, – заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань чистого, справедливого та конкурентного переходу Тереза ​​Рібера.

За її словами, цифрові ринки існують для того, щоб служити людям, і повинні ґрунтуватися на довірі та справедливості.

– Справжня свобода означає рівні умови гри, де всі конкурують на рівних умовах, а громадяни мають справжнє право вибору, – додала Рібера.

Єврокомісія зобов’язала Google припинити практику надання собі переваг та вжити заходів для припинення конфлікту інтересів у всьому ланцюжку поставок adtech.

Google має 60 днів, щоб повідомити Єврокомісію, як компанія має намір це зробити.

Трамп погрожує процедурою “за Розділом 301”

Президент США Дональд Трамп відреагував на накладання штрафу на Google.

– Сьогодні Європа вдарила ще по одній великій американській компанії – Google – штрафом у $3,5 млрд, фактично відбираючи гроші, які могли б піти на американські інвестиції та робочі місця, – написав він у мережі Truth social.

Він нагадав, що окрім цього штрафу на Google та інші американські технологічні компанії були накладені численні інші штрафи і податки.

Трамп наголосив, що “це дуже несправедливо, і американські платники податків цього не допустять”.

– Як я вже казав раніше, моя адміністрація не дозволить залишитися безкарними цим дискримінаційним діям. Apple, наприклад, була змушена сплатити $17 млрд штрафу, який, на мою думку, не мав би стягуватися – вони повинні отримати свої гроші назад, – наголосив американський лідер.

Трамп пригрозив запровадити процедуру “за Розділом 301”, для анулювання “несправедливих штрафів, які стягуються з американських компаній, що платять податки”.

Процедура за Розділом 301 – торговельний механізм США, який дозволяє уряду захищати американські компанії від несправедливих або дискримінаційних дій інших країн, зокрема через тарифи чи штрафи.

