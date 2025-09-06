Європейська комісія підтвердила, що спецпредставник з питань виконання санкцій ЄС Девід О’Салліван поїде до Вашингтона разом із групою європейських посадовців.

Про це речник Єврокомісії повідомив у коментарі Суспільному.

Переговори у США щодо санкцій проти РФ

За словами речника Єврокомісії, основною метою візиту стане обговорення різних форм економічного тиску на Росію, включно з можливими новими обмеженнями.

Таке рішення ухвалили після чергової телефонної розмови між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, лідерами європейських держав та президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта в Ужгороді на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що для того, щоби змусити РФ зупинити війну, потрібно більше санкційних заходів.

Він зауважив, що у Брюсселі вже почалася робота над новим пакетом обмежень, а європейська команда вирушає до Вашингтона для координації з американськими партнерами.

Також Кошта запевнив у цілковитій підтримці ЄС України, зокрема у боротьбі в цій війні, оскільки вона триває.

