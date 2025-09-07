Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що нічна атака Росії на будівлю Кабінету міністрів у Києві не є сигналом про намір завершити війну дипломатичним шляхом, а, навпаки, є демонстрацією ескалації.

Про це він написав у мережі Х у неділю, 7 вересня.

Келлог прокоментував атаку РФ на Києв

Кіт Келлог підкреслив, що небезпека будь-якої війни полягає в можливості неконтрольованого загострення.

За його словами, Росія “ескалює конфлікт”, завдавши наймасштабнішої повітряної атаки за час повномасштабного вторгнення, унаслідок якої постраждала будівля уряду України.

Він нагадав, що два тижні тому перебував у цій будівлі разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

– Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з-під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну, – написав спецпредставник Трампа.

Келлог наголосив, що останні дії Москви не свідчать про готовність шукати мирні рішення.

– Цей напад не був сигналом про те, що Росія хоче дипломатичним шляхом покласти край цій війні, – зазначив він.

Нагадаємо, Юлія Свириденко раніше опублікувала відео з пошкодженого Кабміну після удару й закликала партнерів України до рішучих дій проти РФ.

Володимир Зеленський повідомив, що у неділю провів розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном, під час якої сторони скоординували подальші кроки у відповідь на нічний обстріл.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу запровадження санкцій проти Росії.

