Удар по будівлі уряду в Києві не свідчить про готовність РФ до дипломатії – Келлог
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що нічна атака Росії на будівлю Кабінету міністрів у Києві не є сигналом про намір завершити війну дипломатичним шляхом, а, навпаки, є демонстрацією ескалації.
Про це він написав у мережі Х у неділю, 7 вересня.
Келлог прокоментував атаку РФ на Києв
Кіт Келлог підкреслив, що небезпека будь-якої війни полягає в можливості неконтрольованого загострення.
За його словами, Росія “ескалює конфлікт”, завдавши наймасштабнішої повітряної атаки за час повномасштабного вторгнення, унаслідок якої постраждала будівля уряду України.
Він нагадав, що два тижні тому перебував у цій будівлі разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.
– Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з-під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну, – написав спецпредставник Трампа.
Келлог наголосив, що останні дії Москви не свідчать про готовність шукати мирні рішення.
– Цей напад не був сигналом про те, що Росія хоче дипломатичним шляхом покласти край цій війні, – зазначив він.
Нагадаємо, Юлія Свириденко раніше опублікувала відео з пошкодженого Кабміну після удару й закликала партнерів України до рішучих дій проти РФ.
Володимир Зеленський повідомив, що у неділю провів розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном, під час якої сторони скоординували подальші кроки у відповідь на нічний обстріл.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу запровадження санкцій проти Росії.