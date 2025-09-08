Китайський експорт в Росію в серпні зазнав найбільшого падіння з лютого, водночас імпорт впав на двозначну цифру в процентному відношенні після зростання в липні.

Такі дані показала китайська митниця.

Торгівля між Китаєм та РФ падає

За офіційною статистикою, за перші вісім місяців 2025 року експорт Китаю до Росії зменшився на 9,7% і становив $64,8 млрд, а імпорт російських товарів до КНР впав на 9,1% – до $79 млрд.

Скорочення обсягів китайсько-російської торгівлі триває вже кілька місяців поспіль.

За даними митниці КНР, у січні–липні 2025 року товарообіг між двома країнами зменшився на 8,1% проти аналогічного періоду торік і становив $125,8 млрд.

При цьому за перше півріччя падіння становило 9,1% – до $106,5 млрд.

Російський уряд на тлі війни проти України власну статистику зовнішньої торгівлі не публікує.

Нагадаємо, нещодавно диктатор Володимир Путін відвідав Китай, де взяв участь у саміті ШОС та військовому параді Сі Цзіньпіна у Пекіні.

На заході Китай показав широкий спектр озброєння: від модернізованих ракет з ядерною боєголовкою, що здатні досягати майже будь-якої точки земної кулі, до винищувачів та морських дронів.

