Армія оборони Ізраїлю завдала удару 9 вересня по керівництву угруповання ХАМАС у катарській столиці Досі. За неперевіреними даними, в результаті атаки було вбито ватажка ХАМАС у Газі Халіля аль-Хайя.

Про це повідомляють Reuters та Al Arabiya.

Атака Ізраїля по керівництву ХАМАС у Катарі

Після серії вибухів близько 16:00 за місцевим часом у Досі місцеві мешканці побачили стовпи чорного диму. Очевидці чули щонайменше п’ять вибухів.

Згодом ізраїльський чиновник підтвердив агентству Reuters, що Ізраїль атакував керівництво ХАМАС, коли вони були у Катарі.

Катарський телеканал Al Jazeera, посилаючись на джерело в ХАМАС, повідомив, що удар був спрямований проти переговорної групи угруповання щодо припинення вогню в Газі.

Qatar : Local sources: 6 powerful simultaneous explosions in Doha “Reuters”: Smoke rising in the sky of Katara area in Doha A series of explosions in Katara neighborhood in Doha pic.twitter.com/OGAoYIfgzr — Middle East Observer (@ME_Observer_) September 9, 2025

За попередньою інформацією Al Arabiya, ватажок ХАМАСу Халіл аль-Хайя загинув в результаті ізраїльського удару по Катару. Пізніше джерела додали, що метою атаки були Захер Джабарін, Халед Машал і Нізар Авадалла.

Пізніше ізраїльська армія підтвердила, що її метою були ватажки ХАМАСу.

– ЦАХАЛ та ІСА (агентство безпеки) провели точний удар по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС, – заявила армія, не уточнюючи, де саме відбувся удар.

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав телеканалу Channel 12, що президент США Дональд Трамп дав зелене світло на ізраїльський удар по Катару.

Офіційна назва удару по керівництву ХАМАС у Катарі — Атцерет ХаДін, що в перекладі означає День суду.

Катар, який виступає посередником між Хамасом та Ізраїлем, засудив “боягузливу” ізраїльську атаку на ватажків ХАМАСу та назвав її грубим порушенням міжнародного права. МЗС Катару заявило, що атака Ізраїлю була націлена на житлові будинки.

