Російська оборонна промисловість нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів на оптоволокні (FPV), які в останні місці показали свою ефективність на полі бою в Україні.

Про це заявляють в Інституті вивчення війни (ISW), аналізуючи слова генерального директора Науково-виробничого центру Ушкуйник Олексія Чадаєва, який 6 вересня заявив, що Росія щомісяця виробляє понад 50 тис. таких дронів.

Виробництво оптоволоконних дронів у РФ

Зокрема, він ствержував, що виробництво оптоволоконних дронів у Росії подвоїлося у 2025 році.

За його словами, нібито такі заводи розташовані в трьох регіонах і в кожному з них функціонує більше одного підприємства.

– Оптоволоконні дрони, виробництво яких Росія змогла збільшити в 2025 році завдяки простоті конструкції, дозволили російським військам проводити точні удари по українській бронетехніці, наземних лініях зв’язку (GLOC), переміщеннях військ і системах РЕБ, – зауважують аналітики ISW.

На початку червня у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що як Україна, так і Росія активно розвиватимуть технології дронів на оптоволокні, тож Європі важливо це зрозуміти, оскільки в НАТО досі немає технологій протидії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

