Російська Федерація готувала дронові атаки на Польщу ще з липня.

Про це 10 вересня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки й оборони (РНБО) Андрій Коваленко з посиланням на публікацію Defence-Ua.

Відомо, що на російських безпілотниках уже фіксувалися польські та литовські SIM-картки, про що Варшава була попереджена.

РФ готувала атаку на Польщу з липня

За інформацією медіа, росіяни давно використовують 4G-модеми із SIM-картками для передачі розвідувальної інформації зі своїх дронів.

На збитих в Україні російських БпЛА польські “сімки” помітили ще на початку липня.

Окрім польських SIM-карток, в одному з дронів було знайдено SIM-картку литовського оператора.

У звіті від 2 липня зазначалося, що це прямо свідчить про підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв’язку.

Коваленко зазначив, що, імовірно, одним із завдань російської атаки була розвідка системи протиповітряної оборони Польщі.

Мобільний інтернет на дронах необхідний для передачі інформації з БпЛА та коригування його польоту.

Залежно від встановленої апаратури, РФ може отримувати інформацію про роботу систем ППО та радіоелектронної боротьби, а також передавати візуальну інформацію з камери.

За інформацією видання, припущення щодо розвідувальної мети атаки особливо обґрунтоване, враховуючи, що 12 вересня на території Білорусі мають розпочатися російсько-білоруські навчання Захід-2025.

Зазначається, що цілеспрямована атака далекобійними дронами стала частиною поступової ескалації Кремля.

Нагадаємо, що, за повідомлення Повітряних сил України, уночі проти 10 вересня повітряний кордон із Польщею перетнули російські безпілотники.

