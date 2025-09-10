У Польщі військових територіальної оборони попросили бути готовими до швидкого виклику.

Таке рішення польських сил територіальної оборони стало наслідком знешкодження російських дронів у Польщі вночі 10 вересня.

Реакція тероборони на атаку на Польщу

У зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд вводиться скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.

У найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за шість годин до часу збору.

У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах центральної частини країни сповіщення може прийти за 12 годин до часу збору.

В інших воєводствах викликів у терміновому порядку не планують.

— Зберігайте спокій та поширюйте повідомлення лише від військових та державних служб. Якщо ви натрапите на уламки – не підходьте та повідомте поліцію, – застерігають теробороні.

Нагадаємо, що вночі 10 вересня Польща вперше підтвердила збиття російських безпілотників, які порушили повітряний простір країни під час масованої атаки проти України.

Армія попередила громадян про підвищену загрозу для східних воєводств.

Польська влада пояснила, що безпрецедентне рішення про збиття дронів ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян.

Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів генсекретарю НАТО Марку Рютте про вторгнення російських дронів у повітряний простір країни.

У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, включаючи Варшаву та важливий для мандрівників з України аеропорт Жешува.

