МЗС Польші викликало на розмову тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша. Це сталося після того, як дрони РФ порушили польський повітряний простір.

Про це повідомляє The Guardian.

Виклик дипломата РФ у Польщі: яка реакція Росії

Російського дипломата викликали до МЗС Польщі, щоб вручити йому ноту протесту.

Тим часом сам Ордаш уже прокоментував ситуацію російським ЗМІ. За його словами, “Польща не надала жодних доказів” того, що збиті безпілотники – російські.

– Вважаємо ці звинувачення безпідставними. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було надано, – заявив російський дипломат.

Сам він звинуватив у події Україну, згадавши падіння ракети ППО, яке сталося в листопаді 2022 року, коли українські захисники відбивали масований російський обстріл.

Того разу загинуло двоє людей, відповідальність за подію міжнародна спільнота поклала на Росію.

Нагадаємо, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО, у ніч на середу, 10 вересня.

Для того щоб відбити повітряну загрозу, у небо підняли авіацію.

У зв’язку з масованою атакою та потенційною небезпекою для країни була тимчасово зупинена робота аеропортів у Любліні, Варшаві та Жешуві.

За останньою інформацією, у польський повітряний простір потрапило одразу 19 російських безпілотників. ППО Польщі збила тільки чотири з них.

Джерело : The Guardian

