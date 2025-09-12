Іветт Купер – новий міністр закордонних справ Британії – вирішила здійснити перший закордонний візит на цій посаді в Україну. Вона планує оголосити про £142 млн допомоги для українців на зимовий період.

Підтримка України взимку: коли та як надійдуть кошти

За словами Купер, £100 мільйонів спрямують на гуманітарну допомогу цивільному населенню у прифронтових громадах, захист найвразливіших верств населення та надання екстреної підтримки тим, хто постраждав від тривалих російських атак.

На ці кошти також будуть проводити ремонт критично важливих систем водо- та теплопостачання, зміцнення стійкості України, підтримку засобів до існування та робочих місць в умовах четвертої зими повномасштабної війни з Росією.

Ще £42 млн виділять на проведення життєво важливих ремонтних робіт в мережі електропередач та на створення критично важливого захисту для газової та енергетичної інфраструктури з настанням зими.

– Завдяки нашій постійній військовій підтримці, життєво важливому фінансуванню, оголошеному сьогодні, 100-річному партнерству між Великою Британією та Україною та нашому постійному керівництву “коаліцією рішучих”, ми будемо поруч із Україною для досягнення справедливого і тривалого миру, а також у дружбі на довгі роки, – наголосила Іветт Купер.

Вона закликала російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли мирного населення України, затягування мирних переговорів та кричущу зневагу до цінності людських життів.

Візит Іветт Купер в Україну: що відомо

За даними міністерства, під час свого візиту Купер планує затвердити непохитну підтримку України з боку Великої Британії, а також дати зрозуміти, що захист України від російських загарбників є життєво важливим для безпеки усієї Європи.

– Я вирішила відвідати Україну в перші ж дні мого перебування на посаді міністра закордонних справ, тому що безпека України має вирішальне значення для Великої Британії, – пояснила очільниця МЗС.

Вона висловила впевненість у тому, що підтримка Британії є непохитною та сильною, як ніколи.

Очікується, що міністр відвідає будівлю Кабміну у Києві, яка постраждала після нещодавніх російських ударів, а також – приїде побачити один із житлових будинків, які були зруйновані внаслідок жорстоких нападів РФ на Україну.

Купер зустрінеться з сім’ями та дітьми, щоб почути про травматичний досвід життя під час незаконного вторгнення Путіна з перших вуст.

Нагадаємо, Іветт Купер очолила британське МЗС тиждень тому. Девід Леммі, який обіймав цю посаду до неї, став новим міністром юстиції та віцепрем’єр-міністром.

