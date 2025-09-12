Посли Європейського Союзу погодили продовження індивідуальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Рішення ухвалили у пʼятницю, 12 вересня, і тепер обмеження діятимуть щонайменше до весни 2026 року.

– Ми щойно продовжили санкції проти Росії. Водночас завершуємо роботу над 19-м пакетом – розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки. Ми й надалі перекриватимемо потоки грошей для війни Путіна, – прокоментувала рішення високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас в соцмережі X.

Посли ЄС не пішли на поступки

Європейські дипломати підтвердили, що із санкційного списку нікого не вилучили. Вимоги Словаччини та Угорщини прибрати шість осіб із переліку не здобули підтримки, пише Суспільне.

– Ще одна велика перемога для санкцій ЄС проти Росії: сьогодні посли погодили продовження на шість місяців усіх обмежень щодо осіб та установ – жодних політичних вилучень олігархів на кшталт Усманова чи Фрідмана. Велика перемога для данського головування, – написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Заходи передбачають заборону на поїздки, заморожування активів та заборону надання фінансових ресурсів. Під обмеженнями перебувають понад 2,2 тис. осіб та організацій, більшість із них потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У березні 2025 року ЄС вже продовжував дію цих заходів до 15 вересня. Тепер їх пролонговано ще на пів року.

