У Польщі заявили, що Росія навмисно атакувала країну дронами, назвавши це запланованою провокацією, скоординованою з дезінформаційною кампанією.

Про це заявив віцепрем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський у соцмережі Х.

Польща звинуватила Росію в навмисній атаці

— Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією. Пом’якшення цієї правди посилює російський наратив. Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним актом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни, – заявив віцепрем’єр.

Гавковський запевнив, що його відомство має факти та докази, що підтверджують навмисний характер атаки російських дронів на територію Польщі 10 вересня.

Польський віцепрем’єр відзначив небезпеку російської дезінформаційної кампанії.

— У дезінформації є нотки правди, але ніколи вся послідовність, створена з цих ноток, не є правдивою. Вона сконструйована так, щоб завдати шкоди державі – це елемент поширення неспокою та розпалювання емоцій, – наголосив він.

Гавковського зауважив, що необхідно називати речі своїми іменами, розкривати докази, перевіряти джерела та інформувати суспільство, щоб воно не піддалося маніпуляціям.

Раніше міністр оборони Польщі Радомир Сікорський також називав атаку російських БпЛА на Польщу не випадковою, на відміну від американського лідера Дональда Трампа.

Президент США заявив журналістам, що не вважає, що Росія перетнула повітряний кордон з Польщею навмисно.

