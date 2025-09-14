Буферна зона “повзе до нас, а не від нас”: ГУР перехопило скарги росіян
Українська розвідка перехопили розмову жителів Бєлгородської області РФ, які скаржаться на наближення боїв.
Аудіозапис перехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Перехоплення ГУР: що турбує жителів Бєлгородщини
У розмові одна з росіянок нервується, що стало небезпечно, констатуючи, що так звана буферна зона розширюється саме вглиб території Росї.
― Небезпечно… І що робити ― я не знаю. І як його виїжджати? Буферна зона повзе ближче до нас, а не туди, ― каже вона.
Днями в селищі Прохоровка Бєлгородської області РФ сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі, яку нібито спричинила дронова атака.
Місцева влада повідомила про пошкодження резервуарів
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.
Фото: ГУР