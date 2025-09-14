Українська розвідка перехопили розмову жителів Бєлгородської області РФ, які скаржаться на наближення боїв.

Аудіозапис перехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Перехоплення ГУР: що турбує жителів Бєлгородщини

У розмові одна з росіянок нервується, що стало небезпечно, констатуючи, що так звана буферна зона розширюється саме вглиб території Росї.

― Небезпечно… І що робити ― я не знаю. І як його виїжджати? Буферна зона повзе ближче до нас, а не туди, ― каже вона.

Днями в селищі Прохоровка Бєлгородської області РФ сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі, яку нібито спричинила дронова атака.

Місцева влада повідомила про пошкодження резервуарів

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

