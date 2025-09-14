Ударні дрони ГУР Міноборони України уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості у Пермському краї.

У Пермському краї дрони уразили підприємство РФ

Ударні безпілотники української розвідки вдарили по критично важливому для російського ВПК підприємству хімічної промисловості, яке розташоване у Пермському краї.

Як інформують джерела в Головному управлінні розвідки, за попередніми даними, пошкоджене обладнання для виробництва карбаміду.

Відомо, що продуктами підприємства хімічної промисловості ПАТ Метафракс Кемікалс є основні складники для виготовлення вибухових речовин, зокрема уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1 600 км від кордону України.

Операція реалізована Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.

До речі, спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України 14 вересня виявили та завдали успішного вогневого ураження зенітно-ракетному комплексу 9К317М Бук-М3 російських окупантів.

