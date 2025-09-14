Ударні дрони ГУР Міноборони України уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості у Пермському краї.

У Пермському краї дрони уразили підприємство РФ

Ударні безпілотники української розвідки вдарили по критично важливому для російського ВПК підприємству хімічної промисловості, яке розташоване у Пермському краї.

Як інформують джерела в Головному управлінні розвідки, за попередніми даними, пошкоджене обладнання для виробництва карбаміду.

Зараз дивляться

Відомо, що продуктами підприємства хімічної промисловості ПАТ Метафракс Кемікалс є основні складники для виготовлення вибухових речовин, зокрема уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1 600 км від кордону України.

Пермський край

Фото: google maos

Операція реалізована Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.

До речі, спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України 14 вересня виявили та завдали успішного вогневого ураження зенітно-ракетному комплексу 9К317М Бук-М3 російських окупантів.

Читайте також
Українські дрони уразили Кірішський НПЗ під російським Санкт-Петербургом
атака на РФ НПЗ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніГУРДрониРозвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.