Кремль створює хвилю неприязні до України в Польщі, це треба зупинити – Туск
Хвиля проросійських настроїв наростає у Польщі. До того ж, Кремль підбурює неприязнь поляків до українців.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в Х (Twitter).
Хвиля неприязні до українців в Польщі: що пропонує Туск
За його словами, місцеві політики мають зупинити цю хвилю неприязні, а не плисти по ній.
– Наростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до України, що воює, яку створює Кремль на основі справжніх страхів та емоцій. Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не плисти по ній, – написав польський прем’єр.
Він наголосив, що це є випробуванням на патріотизм та зрілість для усього польського політичного класу.
Раніше посол України в Польщі Василь Бондар розповів про те, що ставлення поляків до українців та українських біженців почало погіршуватись – він зазначив, що причина у цього “комплексна”.
– Поясню на простому прикладі. Уявіть: у вас є квартира, і ви запускаєте туди чужу людину. На перших порах усе начебто нормально. Але минає час – і це починає дратувати, викликати дискомфорт, – пояснив Василь Боднар.
Нагадаємо, днями в Польщі стався інцидент з російськими дронами, які залетіли через українсько-польський кордон під час масованої атаки РФ на Україну.
Зафіксовано 21 дрон РФ, який порушив повітряний простір Польщі. Країна підняла в повітря бойову авіацію.
У зв’язку з цією подією НАТО активувало четверту статтю союзу. Також у Польщі стартувала операція під назвою Східний вартовий.