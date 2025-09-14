Хвиля проросійських настроїв наростає у Польщі. До того ж, Кремль підбурює неприязнь поляків до українців.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в Х (Twitter).

Хвиля неприязні до українців в Польщі: що пропонує Туск

За його словами, місцеві політики мають зупинити цю хвилю неприязні, а не плисти по ній.

– Наростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до України, що воює, яку створює Кремль на основі справжніх страхів та емоцій. Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не плисти по ній, – написав польський прем’єр.

Він наголосив, що це є випробуванням на патріотизм та зрілість для усього польського політичного класу.

Раніше посол України в Польщі Василь Бондар розповів про те, що ставлення поляків до українців та українських біженців почало погіршуватись – він зазначив, що причина у цього “комплексна”.

– Поясню на простому прикладі. Уявіть: у вас є квартира, і ви запускаєте туди чужу людину. На перших порах усе начебто нормально. Але минає час – і це починає дратувати, викликати дискомфорт, – пояснив Василь Боднар.

Нагадаємо, днями в Польщі стався інцидент з російськими дронами, які залетіли через українсько-польський кордон під час масованої атаки РФ на Україну.

Зафіксовано 21 дрон РФ, який порушив повітряний простір Польщі. Країна підняла в повітря бойову авіацію.

У зв’язку з цією подією НАТО активувало четверту статтю союзу. Також у Польщі стартувала операція під назвою Східний вартовий.

