Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі мали на меті спровокувати паливну кризу в Україні. Натомість нині сама Росія зіткнулася з браком бензину.

Про це заявив Володимир Зеленський.

Україна забезпечила себе паливом попри удари РФ

Президент привітав українських нафтовиків із професійним святом і наголосив, що мужність цих фахівців часто залишається непоміченою, проте без неї стійкість держави була б порушена.

Зараз дивляться

– Український видобуток газу є, я вдячний за це вам, від усіх українців, транспортування, зберігання, все це є. Кілька зим ми допомагали пройти нашим сусідам у Молдові, і це дуже вагомо. Попри всі погрози і російські удари Україна знайшла спосіб забезпечити себе паливом. Росія робила ставку на кризу, паливну кризу, в Україні, але зараз у неї дефіцит бензину, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що з початку повномасштабної війни Кремль щороку намагається використати зиму як зброю проти українців, атакуючи енергетичну систему та об’єкти теплопостачання.

Проте завдяки працівникам нафтової та інших критично важливих галузей країна змогла успішно пройти холодні сезони.

Нагадаємо, 21 серпня Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська влада запровадила жорсткі обмеження на купівлю бензину.

У низці регіонів Росії та на території тимчасово окупованого Криму дозволяється придбати лише 10 літрів пального на людину.

Паливна криза в Росії виникла після серії успішних атак українських захисників на російські нафтопереробні заводи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.