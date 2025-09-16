Армія Ізраїлю розпочала наземний наступ на густонаселене місто Газа після кількох серій авіаударів по ньому.

Про це повідомляє Axios та The Times of Israel.

Наступ Ізраїлю на Газу: що відомо

За інформацією журналістів, останніми днями ізраїльська армія поступово розширює авіаудари як у місті, так і по його околицях, однак вона не відправляла наземні війська у густонаселене північне місто, де, як вважається, можуть переховуватися сотні тисяч палестинців.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що за останні тижні близько 300 000 палестинців залишили місто Газа після того, як на початку цього року його населення зросло приблизно до одного мільйона переміщених осіб.

Армія закликала всіх мешканців міста Газа до евакуації, але з обмеженим успіхом, оскільки багато хто побоюється, що інші райони сектору не є безпечнішими.

Авіаудари по місту Газа посилилися в понеділок увечері за місцевим часом, перш ніж палестинські ЗМІ почали повідомляти про вхід танків Армії Ізраїлю в місто.

Нагадаємо, в п’ятницю, 12 вересня, ізраїльські військові почали зносити висотні будівлі в Газі, які, за їхніми словами, використовує ХАМАС у військових цілях.

Журналісти вважають, що це знаменує собою новий великий етап наступу Ізраїлю з метою окупації Гази. За словами уряду, він спрямований на викорінення ХАМАС.

У найближчі дні ситуація, як очікується, тільки загостриться.

