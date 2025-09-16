Президент США Дональд Трамп подав позов проти американської газети The New York Times та чотирьох її журналістів на суму $15 млрд, звинувачуючи видання в наклепі.

Про це повідомляє AP.

Позов Трампа проти The New York Times: що відомо

У позові, поданому до Окружного суду США у штаті Флорида, згадуються кілька статей та книга, написані двома журналістами газети та опубліковані напередодні виборів 2024 року.

Зараз дивляться

У документі стверджується, що це частина багаторічної схеми навмисного та зловмисного наклепу на президента Трампа з боку The New York Times.

— Відповідачі опублікували такі заяви, знаючи про їх хибність та/або з безрозсудним ігноруванням їхньої хибності, – йдеться у позові.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп звинуватив The New York Times у брехні та наклепі, заявивши, що газета стала фактично рупором ліворадикальної Демократичної партії.

Цей позов подається після недавнього успіху Трампа у справі проти медіаконгломерату.

Американська медіакомпанія Paramount Global погодилася виплатити президенту США $16 млн у межах врегулювання судового позову, пов’язаного з програмою CBS 60 хвилин.

Варто зазначити, що минулого разу позов Трампа був поданий за кілька днів до президентських виборів 2024 року.

Тоді американський лідер заявив, що CBS навмисно вирізала з інтерв’ю фрагмент, у якому Камала Гарріс невдало висловилася щодо впливу на прем’єра Ізраїлю.

За його словами, у програмі показали змонтовану версію відповіді, створивши хибне враження про компетентність Гарріс перед виборами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.