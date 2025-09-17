Білий дім передав листа від американського лідера Дональда Трампа президенту Польщі Каролю Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні.

Лист Трампа Навроцькому: що відомо

Лист вже було надіслано до Польщі дипломатичною поштою.

Наразі невідомо, про що може бути цей лист та які питання порушує американський президент у зверненні до польського колеги.

Передання листа відбулося після атаки російських дронів на Польщу.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня понад два десятники російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.

Обстрілом було пошкоджено приватний будинок під Любліном.

У ЗМІ припускають, що руйнувань могла завдати ракета, випущена з польського винищувача F-16 для знищення дрона.

Раніше повідомлялося, що Трамп та його дружина Меланія розпочинають державний візит до Великої Британії.

