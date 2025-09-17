Трамп передав листа Навроцькому: що написав президент США очільнику Польщі
Білий дім передав листа від американського лідера Дональда Трампа президенту Польщі Каролю Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні.
Про це повідомляє RMF 24.
Лист Трампа Навроцькому: що відомо
Лист вже було надіслано до Польщі дипломатичною поштою.
Наразі невідомо, про що може бути цей лист та які питання порушує американський президент у зверненні до польського колеги.
Передання листа відбулося після атаки російських дронів на Польщу.
Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня понад два десятники російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
Обстрілом було пошкоджено приватний будинок під Любліном.
У ЗМІ припускають, що руйнувань могла завдати ракета, випущена з польського винищувача F-16 для знищення дрона.
Раніше повідомлялося, що Трамп та його дружина Меланія розпочинають державний візит до Великої Британії.