Інформація про те, що в США схвалили першу партію зброї для України в рамках нового механізму НАТО під назвою PURL (“Перелік пріоритетних потреб України”), підтверджена.

Про це під час брифінгу 17 вересня повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Що відомо про зброю для України за програмою PURL

Він зазначив, що цей механізм є важливим і те, що перші поставки були виділені, згідно з інформацією медіа, підтверджує, що механізм працює.

Тихий наголосив, що оборонні потреби України під час війни є високими, тож МЗС розраховує, що партнери продовжать наповнювати PURL додатковими внесками.

– Це дуже хороша, взаємовигідна взаємодія і для нас, і для європейських партнерів, і для Сполучених Штатів, – повідомив речник.

Водночас він відмовився коментувати, які часові рамки надходження зазначеної допомоги можливі.

Тихий зазначив, що для України надзвичайно важливо лиш щоб вони надходили якомога швидше.

– Що швидше, то краще. Те, що стосується конкретних термінів або підтвердження надходження цих пакетів, то, мабуть, варто запитати наших військових, які стежать за цим процесом, – вважає представник МЗС.

Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що у вівторок, 16 вересня, Адміністрація Білого дому схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння в рамках ініціативи PURL.

Так, заступник міністра оборони з питань політики США Елбрідж Колбі затвердив дві поставки на $500 млн.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за програмою PURL надійшло вже понад $2 млрд.

