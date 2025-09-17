Американський президент Дональд Трамп заявив, що він “любить Україну”, але йому складно зупинити війну, яку розпочала Росія, через “ненависть” між українським та російським лідерами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це Трамп сказав у коментарі Суспільному.

Що сказав Дональд Трамп про Україну, війну та Patriot

Так, американський лідер відмовився відповісти на запитання про те, коли Україна отримає анонсовані ним системи ППО Patriot, і наголосив, що існують “серйозні проблеми”.

Зараз дивляться

– Я просто хочу вам сказати: я люблю Україну, я люблю український народ. Але у вашої країни серйозні проблеми. Цього ніколи не повинно було статися, ця війна ніколи не повинна була статися, – сказав Трамп.

Він додав, що збирається зупинити війну і думав, що це буде дуже просто, однак виявилось, що це не так.

– Я думав, що це буде найпростіше, бо я знаю Путіна. Але виявилося, що ні. Тому що у них надзвичайна ненависть – між Зеленським і Путіним – надзвичайна ненависть! Але ми зупинимо це, – пообіцяв Дональд Трамп.

Нагадаємо, американський президент говорив, що Зеленському нібито доведеться “піти на угоду”, однак не пояснив, що саме він має на увазі.

Раніше на зустрічі з генсеком НАТО Марко Рютте Трамп казав, що наразі США можуть дозволити країні, яка має 17 систем Patriot, відправити більшість з них Україні.

За його словами, це можна зробити “швидко”, однак ніяких термінів оголошено не було.

Найбільше систем ППО Patriot серед європейських країн має Німеччина – 12 штук. Також ці системи замовляла Швейцарія, однак вона ще не отримала їх, бо виготовлення не завершене.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.