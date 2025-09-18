Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили подальшу підтримку України та можливості посилення тиску на президента РФ Володимира Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

Стармер про важливість тиску на РФ для досягнення миру

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що постійні напади Росії на Україну свідчать про те, що президент Володимир Путін не зацікавлений у мирі.

– Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснюючи найбільші атаки з початку ухилення від відповідальності, з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних людей і безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО. Це не дії того, хто хоче миру, – сказав Стармер, маючи на увазі російські безпілотники, які минулого тижня залетіли до Польщі.

Стармер зазначив, що він і президент Дональд Трамп обговорювали, як “посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде довготривалою”.

Зараз дивляться

Вони також обговорили подальше зміцнення своїх оборонних позицій. Стармер стверджує, що Дональд Трамп «проклав шлях» у питанні підтримки України.

Нагадаємо, 17 вересня Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп прибули у Віндзор у Великій Британії, де їх зустріли принц і принцеса Уельські — Вільям і Кейт.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.