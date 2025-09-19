На 1 жовтня у Копенгагені запланована неформальна зустріч глав держав та очільників урядів країн-членів Європейської Ради. Головна тема обговорення – зміцнення європейської оборони та посилення підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Кошта скликає лідерів ЄС у Копенгаген

За словами президента Європейської Ради Антоніу Кошти, під час неформальної зустрічі в Копенгагені, де прийматиме прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен, розмови будуть зосереджені на двох аспектах: зміцненні європейської оборони та посиленні підтримки України.

Кошта нагадав, що порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про необхідність прискорити та посилити європейські зусилля у сфері оборони.

– На попередніх зустрічах погодилися, що Європа повинна робити більше – і ми повинні робити більше разом – у сфері оборони. Напрямок руху зрозумілий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно та разом реагувати на сьогоднішні та завтрашні загрози. Амбіція перед нами – до 2030 року рішуче підвищити загальну обороноздатність Європи – втілює це зобов’язання, – наголосив Антоніу Кошта.

За його словами, інвестиції Європи повинні бути більш ефективними та раціональними, зокрема за допомогою такого інструменту, як SAFE. Йдеться про зміцнення оборонної промисловості, стимулювання інновацій, підвищення конкурентоспроможності та створення робочих місць.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта зауважив, що європейським країнам треба враховувати уроки війни в Україні, співпрацювати з українським ВПК.

– У Копенгагені я пропоную зосередитися на конкретних кроках у сфері обороноздатності з метою формування спільного розуміння того, що очікується від ЄС та держав-членів для досягнення нашої цілі щодо обороноздатності до 2030 року. Поточна робота Комісії та високого представника над дорожньою картою допоможе нашим спільним зусиллям. Ми повинні надати рекомендації з огляду на цю роботу, – додав Антоніу Кошта.

Основні теми обговорень у Копенгагені 1 жовтня

Досягнення швидших результатів: як пришвидшити розвиток спільного потенціалу? Використання моделі провідної країни для пріоритетних проєктів у рамках загальної стратегії. Підтримка східного флангу Європи: інструменти та програми для підтримки держав-членів ЄС на східному фланзі, які стикаються із загрозами. Управління: як забезпечити ефективний політичний нагляд та координацію, зокрема для відстеження прогалин у можливостях. Яким чином посилити роль міністрів оборони в Раді.

Антоніу Кошта наголосив, що безпека Європи пов’язана з безпекою України, тому в Копенгагені варто зосередитися на тому, як продовжувати підтримку Києва.

Підтримка України

За словами президента Європейської Ради, лідери країн ЄС мають розглянути питання про підтримку Збройних сил України, одночасно посилюючи тиск на Росію шляхом введення санкцій.

Кошта зауважив, що процес вступу України до ЄС не повинен припинятися, адже зусилля українців щодо реформ є вражаючими.

