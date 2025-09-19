Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна зможе отримати позики на післявоєнне відновлення з готівкових залишків заморожених російських активів.
Київ повертатиме їх лише після того, як Росія виплатить усі репарації.
Позика ЄС на післявоєнну відбудову України: що відомо
У своєму відеозверненні фон дер Ляєн наголосила, що це війна Росії, і винуватець має за неї розплатитися.
Президент Єврокомісії зазначила, що за допомогою готівкових залишків, пов’язаних із російськими активами, ЄС може надати Україні позику на репарації, при цьому самі активи залишаться недоторканими, а ризики будуть розподілені колективно.
– Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації. Ми незабаром представимо свою пропозицію, – додала вона.
Фон дер Ляєн також повідомила, що Європейський Союз узгоджує 19-й пакет санкцій для Росії з партнерами по G7.
– А щоб підтримати Україну в її боротьбі за свободу, ми також працюємо з Коаліцією охочих, – резюмувала президентка ЄК.