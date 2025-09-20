Польські збройні сили задіяли всі необхідні ресурси у відповідь на повітряну атаку Росії по українських містах.

Про це вранці 20 вересня повідомило Операційне командування збройних сил Польщі.

Польща активувала авіацію: що відомо

Вранці 20 вересня польська та союзницька авіація почала операції у повітряному просторі країни через удари Росії по Україні.

— Винищувачі на чергуванні були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені у підвищений режим готовності, — повідомили військові.

Нагадаємо, що 10 вересня повітряний простір Польщі вже порушили близько двадцяти російських дронів.

Уламки були знайдені в різних частинах країни, деякі безпілотники проникли майже на 300 км від східного кордону.

