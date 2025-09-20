Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Польські ЗС знову підняли винищувачі в повітря через російську атаку на Україну
Польські збройні сили задіяли всі необхідні ресурси у відповідь на повітряну атаку Росії по українських містах.
Про це вранці 20 вересня повідомило Операційне командування збройних сил Польщі.
Польща активувала авіацію: що відомо
Вранці 20 вересня польська та союзницька авіація почала операції у повітряному просторі країни через удари Росії по Україні.
— Винищувачі на чергуванні були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені у підвищений режим готовності, — повідомили військові.
Нагадаємо, що 10 вересня повітряний простір Польщі вже порушили близько двадцяти російських дронів.
Уламки були знайдені в різних частинах країни, деякі безпілотники проникли майже на 300 км від східного кордону.
