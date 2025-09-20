У другому кварталі 2025 року контракт з Міноборони РФ підписали 37,9 тис. осіб.

Це мінімальний показник за останні два роки, повідомив керівник Центра протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Російській армії не вистачає контрактників

– У другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали лише 37,9 тис. осіб – це мінімум за останні два роки й у 2,5 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (92,8 тис), – розповів Коваленко.

Керівник ЦПД додав, що російській армії бракує контрактників, щоб компенсувати щотижневі безповоротні втрати.

– В середньому втрати росіян на добу за даними Генштабу становлять понад 1 тис. осіб, – зауважив Коваленко.

Нагадаємо, у серпні російське видання Важные истории написало, що в РФ суттєво зменшилась кількість охочих підписувати контракт з Міноборони.

Зазначається, що за другий квартал 2025 року виплати за укладання контракту з російським оборонним відомством отримали 37,9 тис. осіб.

За цей період 2024 року виплати за укладення контракту отримали 92,8 тис. військових РФ.

Протягом шести місяців 2025 року виплати за підписання контракту отримали 127,5 тис. осіб. Тоді як за цей же період у 2024 році виплати за контракт отримали 166,2 тис. окупантів.

За інформацією Генштабу, за минулу добу, 19 вересня, Збройні сили знищили на фронті близько 1 070 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні втрати ворога перевищили показник в 1,1 млн осіб.

Триває 1305-й день повномасштабної війни в Україні.

