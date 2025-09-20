США непублічно припинили продаж деяких видів озброєння для країн Європи. Мова серед іншого йде про дефіцитні системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє американське видання The Atlantic з посиланням на джерела в уряді США.

США обмежили постачання військової техніки Європі

Перші ознаки глобальних змін у американській експортній політиці стали помітні під час данського тендеру на закупівлю далекобійних систем протиповітряної оборони.

Упродовж кількох тижнів американська та французька сторони активно конкурували за контракт, але США раптово втратили інтерес.

– Ми не могли зрозуміти чому. Здавалося, що це очевидний вибір, але їм це просто перестало бути цікаво, – сказав підрядник, який стежив за ходом тендеру.

Як повідомляють джерела, ситуація прояснилась після внутрішньої наради, на якій заступник помічника міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що не підтримує ідею постачання Patriot Данії через дефіцит цих систем, які потрібні самим США.

За інформацією The Atlantic, Пентагон склав перелік дефіцитних зразків озброєння та вживає заходів для блокування нових запитів на ці системи з усієї Європи.

Поки залишається невідомо, як довго діятиме неофіційна заборона, скільки та які саме види озброєння потрапили до таємного списку, а також чи планується його розширення в майбутньому. Однак уже зрозуміло, що винятки будуть рідкісними.

Наслідком зміни американської політики стало те, що Данія минулого тижня обрала зенітні системи SAMP/T замість американських Patriot, які здатні перехоплювати балістичні ракети.

