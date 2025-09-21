Британський уряд вивчає можливість запуску програми кредитування України, яка передбачає використання мільярдів фунтів стерлінгів заморожених державних активів Росії, що зберігаються у Сполученому Королівстві.

Про це повідомляє Politico.

Програма кредитів на репарації: що відомо

Попри те що найбільша частина заморожених російських активів (€185 млрд) перебуває в Європейському Союзі, у Великій Британії заблоковано ще близько 25 млрд фунтів стерлінгів.

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз 20 вересня представила цю ініціативу під час зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Копенгагені.

Вона наголосила, що механізм кредитів буде відповідати міжнародному праву і не означатиме постійної конфіскації російських активів. Конкретних деталей міністерка наразі не розкрила.

За даними Politico, йдеться про створення британської програми “кредитів на репарації”.

Міністерство фінансів уточнило, що вона діятиме синхронно з аналогічною програмою ЄС, а пропозиції, які перебувають на розгляді, здатні розблокувати фінансування на повну вартість активів, що зберігаються у Великій Британії.

У ЄС думають застосувати активи РФ для репараційних кредитів

Раніше Financial Times писала, що у ЄС обговорюють застосування заморожених активів Росії для “репараційних кредитів” Україні на суму €170 млрд.

За такою схемою кошти могли б бути надані у вигляді кредитів, забезпечених замороженими російськими активами, а повернути їх Москва зможе лише у разі згоди виплатити репарації.

Таким чином, Брюссель розглядає варіант надання Україні до €172 млрд у вигляді безвідсоткових облігацій, що замінили б готівку під гарантії ЄС. Це дозволило б уникнути звинувачень у прямому вилученні російських коштів.

Депозитарна компанія Euroclear, яка зберігає російські активи, попередила про можливі ризики для правового статусу та фінансової стабільності у разі реалізації такого механізму.

Обережну позицію займає і Європейський центральний банк. Його президентка Крістін Лагард 19 вересня на пресконференції у Копенгагені заявила:

– Наші занепокоєння висловлювалися раніше і залишаються тими самими.

Загальна вартість заморожених суверенних активів Росії в ЄС становить майже €211 млрд.

У цілому ЄС, країни G7 та Австралія заморозили близько €260 млрд у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно схвалила надання Україні кредиту на суму до €35 млрд.

Це стало частиною глобальної ініціативи країн G7, які ухвалили рішення виділити Україні $50 млрд (€45 млрд) під гарантії прибутку від заморожених російських активів.

Невдовзі після цього G7 погодили механізм кредиту: зі США надійде $20 млрд, а решту внесків забезпечать інші партнери.

