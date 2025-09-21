Британія готова використати заморожені російські 25 млрд фунтів на допомогу Україні
Британський уряд вивчає можливість запуску програми кредитування України, яка передбачає використання мільярдів фунтів стерлінгів заморожених державних активів Росії, що зберігаються у Сполученому Королівстві.
Про це повідомляє Politico.
Програма кредитів на репарації: що відомо
Попри те що найбільша частина заморожених російських активів (€185 млрд) перебуває в Європейському Союзі, у Великій Британії заблоковано ще близько 25 млрд фунтів стерлінгів.
Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз 20 вересня представила цю ініціативу під час зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Копенгагені.
Вона наголосила, що механізм кредитів буде відповідати міжнародному праву і не означатиме постійної конфіскації російських активів. Конкретних деталей міністерка наразі не розкрила.
За даними Politico, йдеться про створення британської програми “кредитів на репарації”.
Міністерство фінансів уточнило, що вона діятиме синхронно з аналогічною програмою ЄС, а пропозиції, які перебувають на розгляді, здатні розблокувати фінансування на повну вартість активів, що зберігаються у Великій Британії.
У ЄС думають застосувати активи РФ для репараційних кредитів
Раніше Financial Times писала, що у ЄС обговорюють застосування заморожених активів Росії для “репараційних кредитів” Україні на суму €170 млрд.
За такою схемою кошти могли б бути надані у вигляді кредитів, забезпечених замороженими російськими активами, а повернути їх Москва зможе лише у разі згоди виплатити репарації.
Таким чином, Брюссель розглядає варіант надання Україні до €172 млрд у вигляді безвідсоткових облігацій, що замінили б готівку під гарантії ЄС. Це дозволило б уникнути звинувачень у прямому вилученні російських коштів.
Депозитарна компанія Euroclear, яка зберігає російські активи, попередила про можливі ризики для правового статусу та фінансової стабільності у разі реалізації такого механізму.
Обережну позицію займає і Європейський центральний банк. Його президентка Крістін Лагард 19 вересня на пресконференції у Копенгагені заявила:
– Наші занепокоєння висловлювалися раніше і залишаються тими самими.
Загальна вартість заморожених суверенних активів Росії в ЄС становить майже €211 млрд.
У цілому ЄС, країни G7 та Австралія заморозили близько €260 млрд у вигляді цінних паперів і готівки.
У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно схвалила надання Україні кредиту на суму до €35 млрд.
Це стало частиною глобальної ініціативи країн G7, які ухвалили рішення виділити Україні $50 млрд (€45 млрд) під гарантії прибутку від заморожених російських активів.
Невдовзі після цього G7 погодили механізм кредиту: зі США надійде $20 млрд, а решту внесків забезпечать інші партнери.