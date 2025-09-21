Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до третьої світової війни.

Про це вона сказала в інтерв’ю ЗМІ, що входять до Leading European Newspaper Alliance, повідомляє Європейська правда.

Глава Єврокомісії про ймовірність третьої світової війни

На запитання, чи рухається світ до третьої світової війни, фон дер Ляєн відповіла:

— Ні, але ми живемо в дуже небезпечний час. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості.

Водночас глава Єврокомісії зазначила, що в умовах зростання ворожості у світі “ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання і миру”.

Раніше фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, зокрема заборону імпорту російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року.

Глава Єврокомісії зауважила, що Європа готова “перекрити кран” російського газу для ослаблення економіки агресора.

