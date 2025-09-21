Незважаючи на бажання президента Штатів Дональда Трампа, Афганістан не поверне авіабазу Баграм під контроль США.

Талібан не поверне США авіабазу Баграм

Афганістан не поверне авіабазу Баграм під контроль США, незважаючи на наміри американського президента Дональда Трампа, йдеться в офіційній заяві афганського уряду Талібану, яку в неділю, 21 вересня, розмістив у соцмережі Х представник ісламістського радикального руху Забіхулла Муджахид.

– Слід нагадати, що відповідно до Дохійської угоди (Угоди про відновлення миру в Афганістані, укладеною між США і “Талібаном” у 2020 році, – Ред.) Сполучені Штати зобов’язалися “не застосовувати і не загрожувати застосуванням сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності, – йдеться у пості.

Також у Кабулі зазначили, що прагнуть “конструктивних відносин з усіма державами на основі взаємних та спільних інтересів”. Крім того, таліби радять США, “замість повторення невдалих підходів минулого слід ухвалити політику реалізму та раціональності”.

Начальник Генштабу армії Афганістану Карі Фасіхуддін, призначений “Талібаном”, також заявив, що країна не поступиться нікому “навіть дюймом” своєї землі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що хоче відновити військову присутність США на авіабазі Баграм в Афганістані.

На запитання журналіста, чи буде він розглядати можливість розгортання американських військ для захоплення бази, президент США відповів: “Ми не будемо про це говорити. Ми хочемо її (авіабазу Баграм, – Ред.) назад, і ми хочемо її назад негайно. Якщо вони (рух “Талібан”, – Ред.) цього не зроблять (не повернуть її, – Ред.), ви дізнаєтеся, що я збираюся зробити”.

Джерело : Deutsche Welle

