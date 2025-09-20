Станом на 1 вересня 2025 року кількість зареєстрованих підприємств у Росії знизилася до 3,17 млн – це найнижчий показник із 2010 року.

Такі дані оприлюднила Служба зовнішньої розвідки України.

В РФ падає кількість зареєстрованих бізнесів

У 2023 році в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ налічувалося 3,29 млн компаній.

Основними причинами скорочення називають жорстку політику Центробанку РФ та посилення фіскального тиску.

Впродовж пів року ключова ставка утримувалася на рівні 21% річних. Посилений податковий контроль змусив значну кількість підприємств припинити діяльність.

– У 2024 році російська податкова служба ліквідувала 100 тис. юридичних осіб, у 2023 – 172 тис., у 2022 – понад 214 тис. Замість оздоровлення ринку це призводить до ослаблення конкуренції, скорочення робочих місць та зниження інноваційної активності, – наголосили у розвідці.

За даними СЗР, у першій половині 2025 року кількість ліквідованих бізнесів у Росії перевищила кількість новостворених майже у півтора рази.

Така ситуація фіксується вперше з 2022 року, коли після введення санкцій масово залишали ринок іноземні компанії.

Найчастіше закривалися торговельні, будівельні та промислові підприємства.

Попри незначне зниження ключової ставки до 17%, відновлення ділової активності не відбулося.

Економіка РФ дедалі більше занурюється у затяжну кризу, яка вражає ключові сектори та позбавляє малий і середній бізнес перспектив розвитку.

Раніше глава Сбербанку РФ Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економіка країни фактично увійшла до стану технічної стагнації.

Фото: Служба зовнішньої розвідки

