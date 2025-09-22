Велика Британія готова застосовувати силу проти російських літаків, які вторгатимуться в повітряний простір країн-членів НАТО.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Іветт Купер, повідомляє Sky News.

Британія готова збивати літаки над країнами НАТО – МЗС

– Якщо нам доведеться протистояти літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо, – наголосила вона.

Купер охарактеризувала останні дії російських військових як “небезпечні і безрозсудні”.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що вони можуть підірвати територіальну цілісність суверенних держав і створюють серйозну загрозу безпеці Європи.

За словами глави МЗС, навмисні провокації Москви здатні призвести до прямого збройного зіткнення між НАТО та Росією.

– Наш Альянс є оборонним, але не майте ілюзій, ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі, – підкреслила очільниця британського МЗС.

Купер додала, що Росія систематично порушує основоположні зобов’язання, передбачені Статутом ООН.

Москва не лише посилює атаки проти України, але й здійснює “безрозсудні” порушення повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії.

Купер наголосила, що “сукупна сила НАТО не має собі рівних, а її рішучість захищати мир і безпеку є непохитною”.

– Імперіалістична войовничість Росії є загрозою міжнародному миру та безпеці. Це загроза цінностям і принципам, на яких базується ця організація, яка так багато зробила для підтримки стабільності та процвітання протягом останніх 80 років. Ми мусимо протистояти цьому заради нас усіх, – заявила вона.

Літаки РФ над Естонією

Вранці 19 вересня три винищувачі РФ МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою.

Російські літаки перебували у повітряному просторі Естонії близько 12 хвилин. У відповідь Таллінн запросив консультації з НАТО відповідно до статті 4 Статуту Альянсу.

Росія заперечила факт порушення.

У Міноборони РФ заявили, що винищувачі здійснювали політ над нейтральними водами Балтійського моря згідно із запланованим маршрутом і не входили у повітряний простір жодної іншої держави.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.