Росгвардія створила танкові підрозділи та розгорнула їх в Україні.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Танкові підрозділи Росгвардії

Росгвардія, чисельністю до 400 000 осіб, підпорядковується безпосередньо кремлівському диктатору Володимиру Путіну та не є частиною Міністерства оборони Росії. Керує Росгвардією колишній охоронець Путіна Віктор Золотов.

Зараз дивляться

Її головне призначення — забезпечення внутрішньої безпеки та безперервності російського режиму.

За даними британської розвідки, в Україні підрозділи Росгвардії задля безпеки розгорнули в тилових районах. Деякі підрозділи також брали участь у бойових діях на передовій, попри те, що вони були непридатними для інтенсивних боїв.

Путін у серпні 2023 року підписав рішення про посилення Росгвардії важким озброєнням після невдалого заколоту керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в червні 2023 року.

Попри заяви Золотова про те, що його Росгвардія діяла “чудово” під час заколоту, немає жодних доказів того, що ці внутрішні війська робили якісь ефективні дії проти вагнерівців.

Створення танкового підрозділу є помітною мілітаризацією Росгвардії, що покращує її здатність протистояти військовим та воєнізованим загрозам безпеці режиму Путіна, наголошують у британській розвідці.

У липні 2024 року британська розвідка повідомляла, що в Україні перебувало понад 30 тис. військовослужбовців Росгвардії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.