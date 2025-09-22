У п’ятницю, 26 вересня, Євросоюз проведе зустріч щодо створення “стіни дронів”, яку скликав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

На захід не запросили представників Словаччини й Угорщини, повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє.

Угорщина та Словаччина не запрошені на зустріч щодо "стіни дронів"

– Справді, (Угорщина і Словаччина не будуть присутні, – Ред.) на цьому початковому етапі обговорень, – зазначив Реньє.

Він уточнив, що у конференції візьмуть участь сім держав ЄС, розташованих на сході блоку: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія. Також запрошення отримала й Україна.

– Ми, безумовно, не виключаємо подальших консультацій у потенційно ширшому форматі. Але наразі (участь братимуть) лише ці сім прифронтових країн, і, звичайно, Україна, – додав речник.

Реньє пояснив, що зустріч відбудеться після заяви глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у промові Про становище Союзу щодо необхідності створення “стіни дронів”.

Заява була зроблена після нещодавніх інцидентів у Румунії та Польщі.

– Що саме буде обговорюватися – країни-члени, звичайно, залишаються у керівній ролі. Ми дізнаємося, який у них інтерес, чим ми можемо їм допомогти, які в них спроможності та які потреби, і вже на основі цього обговорення ухвалимо рішення щодо потенційних наступних кроків – у тісній співпраці з Україною та іншими державами-членами, – уточнив Реньє.

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс планує провести переговори з міністрами оборони східноєвропейських країн та представником України щодо створення “стіни дронів” вздовж східного кордону.

За даними ЗМІ, під час створення “стіни дронів” Євросоюз буде покладатися на технології, що добре зарекомендували себе в Україні.

