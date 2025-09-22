Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найкращий спосіб запобігти більшій війні в Європі – це посилити підтримку України.

Про це глава МЗС заявив на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН, яке скликала Естонія після вторгнення російських військових літаків у її повітряний простір.

Росія воює з Європою – Сибіга

Сибіга нагадав, що сьогоднішня зустріч відбулася через десять днів після екстреного засідання, яке ініціювала Польща через атаку безпілотників РФ.

Зараз дивляться

– Що буде далі? Які ще екстрені засідання нам доведеться проводити в найближчі тижні? Яка країна стане наступною, що зіткнеться з провокаціями Росії? Жодна з цих подій не було випадковою… Країна, яка займає постійне місце в цій Раді, руйнує міжнародний мир і безпеку, які вона повинна підтримувати. Логіка проста. Росія ескалює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав’язати всім закон джунглів: право сильнішого. Наша мета протилежна. Ми маємо змусити Росію грати за нашими правилами… Вони називаються Статутом ООН, – заявив міністр.

Очільник МЗС наголосив, що політичні заяви повинні супроводжуватися конкретними кроками, адже слабкі чи запізнілі дії лише стимулюватимуть Кремль до нової агресії.

– Європа не воює з Росією. Але Росія воює з Європою. І єдиний спосіб захистити мир – це відповісти силою і єдністю. Найкращий спосіб запобігти більшій війні в Європі – це посилити підтримку України. Якщо ви допоможете нам швидше закінчити цю війну з повагою до Статуту ООН, Росія не поширить її на інші країни, – наголосив Сибіга.

Агресію РФ можна зупинити спільним зусиллями

Він також підтвердив готовність України до інтеграції системи протиповітряної оборони з європейськими партнерами.

– Україна — єдина країна у світі, яка протистоїть регулярним масовим повітряним атакам із застосуванням понад півтисячі безпілотників і ракет. Ми готові ділитися досвідом і об’єднувати зусилля. Інтегрована європейська система протиповітряної оборони, що поєднує розвідку, раннє попередження та активне перехоплення, є надзвичайно важливою… Інші елементи рішучої реакції включають руйнівний тиск санкцій та потужні заходи стримування для України. Російську військову машину можна зупинити лише силою, а не слабкістю, – наголосив міністр.

Сибіга підкреслив, що агресія проти будь-якої держави Європи є загрозою для всіх, а зупинити її можна лише спільними зусиллями.

– Тільки спільні дії можуть запобігти ескалації та зберегти мир в Європі, – підсумував він.

Позачергове засідання Ради безпеки ООН відбулося за ініціативи Естонії після того, як російські військові літаки вторглися у її повітряний простір.

Це другий подібний випадок за останні тижні. Раніше екстрене засідання скликала Польща після атаки російських безпілотників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.