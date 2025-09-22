Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найкращий спосіб запобігти більшій війні в Європі – це посилити підтримку України.

Про це глава МЗС заявив на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН, яке скликала Естонія після вторгнення російських військових літаків у її повітряний простір.

Росія воює з Європою – Сибіга

Сибіга нагадав, що сьогоднішня зустріч відбулася через десять днів після екстреного засідання, яке ініціювала Польща через атаку безпілотників РФ.

Зараз дивляться

– Що буде далі? Які ще екстрені засідання нам доведеться проводити в найближчі тижні? Яка країна стане наступною, що зіткнеться з провокаціями Росії? Жодна з цих подій не було випадковою… Країна, яка займає постійне місце в цій Раді, руйнує міжнародний мир і безпеку, які вона повинна підтримувати. Логіка проста. Росія ескалює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав’язати всім закон джунглів: право сильнішого. Наша мета протилежна. Ми маємо змусити Росію грати за нашими правилами… Вони називаються Статутом ООН, – заявив міністр.

Очільник МЗС наголосив, що політичні заяви повинні супроводжуватися конкретними кроками, адже слабкі чи запізнілі дії лише стимулюватимуть Кремль до нової агресії.

 – Європа не воює з Росією. Але Росія воює з Європою. І єдиний спосіб захистити мир – це відповісти силою і єдністю. Найкращий спосіб запобігти більшій війні в Європі – це посилити підтримку України. Якщо ви допоможете нам швидше закінчити цю війну з повагою до Статуту ООН, Росія не поширить її на інші країни, – наголосив Сибіга.

Агресію РФ можна зупинити спільним зусиллями

Він також підтвердив готовність України до інтеграції системи протиповітряної оборони з європейськими партнерами.

– Україна — єдина країна у світі, яка протистоїть регулярним масовим повітряним атакам із застосуванням понад півтисячі безпілотників і ракет. Ми готові ділитися досвідом і об’єднувати зусилля. Інтегрована європейська система протиповітряної оборони, що поєднує розвідку, раннє попередження та активне перехоплення, є надзвичайно важливою… Інші елементи рішучої реакції включають руйнівний тиск санкцій та потужні заходи стримування для України. Російську військову машину можна зупинити лише силою, а не слабкістю, – наголосив міністр.

Сибіга підкреслив, що агресія проти будь-якої держави Європи є загрозою для всіх, а зупинити її можна лише спільними зусиллями.

– Тільки спільні дії можуть запобігти ескалації та зберегти мир в Європі, – підсумував він.

Позачергове засідання Ради безпеки ООН відбулося за ініціативи Естонії після того, як російські військові літаки вторглися у її повітряний простір.

Це другий подібний випадок за останні тижні. Раніше екстрене засідання скликала Польща після атаки російських безпілотників.

Читайте також
Радбез ООН проведе екстрене засідання через літаки РФ над Естонією
Рада безпеки ООН, Радбез ООН, Радбез, РБ ООН

Пов'язані теми:

Андрій СибігаВійна в УкраїніЕстоніяООН
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.