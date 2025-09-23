У ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтові об’єкти у РФ та літаки в окупованому Криму.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Уражено ЛВДС 8-Н у районі Найтоповичі: що відомо

В районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії було уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) 8-Н.

Вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС 8-Н – ЛВДС Стальной конь і має стратегічне значення для забезпечення російської армії нафтопродуктами.

Підтверджено влучання у насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об’єкта.

Самарська область: повторний удар

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали повторного удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції Самара у Самарській області.

Цей об’єкт використовується для змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ з метою формування експортного сорту Urals.

Наразі уточнюється ступінь ураження.

Удар по військовому аеродрому в Криму

Також підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача на тимчасово окупованій території АР Крим.

Як зазначили у Генштабі, цей об’єкт уразили підрозділи Головного управління розвідки МОУ.

